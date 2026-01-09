Il mercato giallorosso si accende. Il Romanista in prima pagina: "Febbre da Roma"
"Febbre da Roma". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sulle mosse di mercato della Roma, tra le più attive di questa sessione di riparazione. I giallorossi infatti sembrano aver in pugno Giacomo Raspadori, pronto a salutare l'Atlético Madrid per tornare in Serie A. L'eliminazione dei colchoneros dalla Supercoppa di Spagna, dove l'ex Sassuolo non è stato impiegato, sembra poter spianare la strada all'approdo dell'attaccante nella Capitale.
La Roma dovrebbe chiudere a breve l'affare in prestito oneroso con diritto di riscatto, offrendo un ricco ingaggio al calciatore. Nel frattempo si complica la pista Zirkzee, che vorrebbe comunque aprire al ritorno in Italia, mentre per la difesa salgono le quotiazioni di Radu Dragusin, ex Genoa oggi in forza al Tottenham. L'obiettivo della Roma sembrerebbe quello di avere il centrale in prestito dagli Spurs, proprio per dare più opzioni difensive a Gasperini.
Non solo mercato però visto che la Roma, dopo la vittoria di Lecce, domani tornerà in campo per sfidare il Sassuolo nella gara prevista all'Olimpico alle 18. Forfait di Wesley, fermato dall'influenza, mentre i giallorossi non avranno a disposizione nemmeno Cristante. Gasperini in ogni caso dovrà sciogliere pure il nodo legato al trequartista e sembra voler studiare l'alternativa del 3-4-1-2.
