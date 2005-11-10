Roma, Gasperini non firma per il secondo posto: "E' bello giocarlo questo campionato"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Sassuolo vinta per 3-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Cosa le è piaciuto di più?

"Tante cose, stasera prestazioni notevoli. Il gol di Hermoso è stato un gran gol e ha sbloccato la partita: non era facile, loro si chiudevano molto. Abbiamo avuto pazienza e giocato con qualità".

Un tratto distintivo di questa squadra nella reazione a una sconfitta?

"E' vero, ma ci sono sconfitte e sconfitte. Questa striscia di 9 partite in 27 giorni è stata incredibile, abbiamo perso con Real e Manchester ma abbiamo anche vinto tante gare. Bruciano quelle due sconfitte, ma al termine di prestazioni di altissimo livello e contro squadre di grande valore".

La squadra crede in questo tipo di calcio.

"Quest'anno abbiamo aumentato la capacità di andare in gol, in questo momento lo facciamo in modi diversi e con giocatori diversi. Abbiamo raggiunto una certa lucidità, il gol di Hermoso è da attaccante. Abbiamo fatto gol, ma anche nelle sconfitte. La squadra continua a dare conferme, non ha bisogno di dare risposte. La sconfitta contro lo United è nata da un rigore assurdo".

Firmeresti per il secondo posto?

"E' bello giocarlo questo campionato. Non bisogna avere mai illusioni né delusioni, soprattutto quando stiamo facendo un percorso come il nostro. Non lo so cosa saremo capaci di fare. L'Inter è la squadra più accreditata, per tutto il resto noi come tutte le altre ce la possiamo giocare. Inter-Como? Siamo tutti sul trespolo".