Sambenedettese, De Angelis sul match col Ravenna: "Episodi sotto gli occhi di tutti"

A commento delle polemiche arbitrali successive al match Sambenedettese-Ravenna, terminato col successo giallorosso per 1-0, arrivano anche le parole del direttore sportivo del club marchigiano Stefano De Angelis

"Credo che gli episodi siano sotto gli occhi di tutti - si legge su RivieraOggi.it -, il rammarico più grande è sul gol annullato allo scadere perché dalle immagini si vede chiaramente che nessuno ha fatto fallo. Sugli altri episodi si può anche parlare di interpretazione, ma sul pareggio non c'è da discutere.

Siamo stati sfortunati, speriamo che le prossime volte girerà a nostro favore. Abbiamo dimostrato di batterci ad armi pari contro una squadra forte: avremmo meritato un risultato diverso, ma questa sconfitta ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi. Dobbiamo subito mettere da parte la rabbia e trasformarla in energia positiva".