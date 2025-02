L’Europa non perdona: la Roma deve dimostrare di essere all’altezza

Chi ieri è rimasto sul divano a guardare il destino delle italiane dovrebbe aver imparato una lezione da Atalanta, Milan e Juventus: in Europa, nulla è scontato. Non esistono nè partite facili, né avversari da sottovalutare.

Se la Roma avrà fatto tesoro di questa lezione, oggi all’Olimpico vedremo una squadra vigile, carica e attenta, ma soprattutto concentrata per tutti i 90 minuti.

La sfida si preannuncia complicata, con il Porto che all’andata ha mostrato una solida organizzazione tattica e una grande capacità di resistere alla pressione giallorossa. La Roma dovrà fare attenzione anche alla gestione dei cartellini, con cinque diffidati a rischio squalifica per un eventuale ottavo di finale: Hummels, Paredes, Koné, Celik e Baldanzi dovranno evitare ammonizioni che li escluderebbe dalla prossima fase.

Dal punto di vista tattico, Ranieri sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 con Svilar in porta, difesa a tre composta da Mancini, Hummels e Ndicka, Soulè e Angelino sulle fasce, e un centrocampo guidato da Paredes, affiancato da Koné e Pellegrini. In attacco, Paulo Dybala farà coppia con Artem Dovbyk, chiamato a dimostrare il proprio valore dopo alcune prestazioni altalenanti.

Il centravanti ucraino, arrivato in estate dal Girona per oltre 30 milioni di euro, ha segnato finora 13 gol stagionali, ma in Europa League non va a segno dalla sfida contro la Dinamo Kiev. Ranieri si aspetta maggiore concretezza da lui e da Dybala (che non segna dai quarti di finale della scorsa stagione di Milan-Roma), anche se è cosciente che per la legge dei grandi numeri prima o poi tutto si compenserà.