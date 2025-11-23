L'ex Aldo Serena si sbilancia: "Vedo il Milan come principale indiziata allo Scudetto"

Per parlare del derby di questa sera tra Inter e Milan, ai microfoni de Il Giornale è intervenuto il doppio ex della sfida Aldo Serena. Queste le sue parole: "Da tempo non si vedeva così tanto equilibrio: l’Inter ha ritrovato compattezza e una tipologia di gioco con pressione più alta e verticalizzazione, grazie a Chivu che si è dimostrato molto intelligente nell’apportare modifiche in modo soft. Il Milan invece la vedo come principale indiziata per lo Scudetto".

Su Pio Esposito: "All’Inter la concorrenza è superiore, rispetto alla Nazionale. Però mi sorprende vederlo così maturo nelle giocate, nel non lasciarsi governare dall’egoismo che ci si aspetterebbe in un giovane. Ha la capacità di vedere le posizioni di tutti i compagni e l’indole del bravo ragazzo, cosa che apprezzo".

Su San Siro: "Meglio goderselo, lo stadio, finché ci sarà. Se l’attuale impianto rimanesse, sarebbe senz’altro romantico. Ma il conto economico è fondamentale nelle scelte che si prendono, soprattutto al giorno d’oggi, e una volta che ci sarà ultimato lo stadio nuovo si dovrà capire a cosa potrebbe servire l’attuale Meazza, prima di abbatterlo. Se ci fossero iniziative e concerti e contemporaneamente la gestione ne fosse ripagata, perché no? Però poi vedo lo stadio nuovo del Real Madrid, stupendo, e penso che spostare di 200 metri lo stadio e chiamarlo di nuovo San Siro salvaguarderebbe il fascino di andare in quella stessa zona, in quel contesto" ha detto tornando al discorso strettamente legato al futuro della Scala del Calcio, prima di focalizzarsi sul derby di stasera. Gara non decisiva per lo scudetto ma pur sempre derby".