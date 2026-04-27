Conceicao dopo Milan-Juventus: "Penso che fossimo gli unici a voler vincere questa partita"

Intervenuto nel post partita di Milan-Juve, l'attaccante bianconero Francisco Conceicao ha parlato così a TeleLombardia del pareggio di San Siro: "Penso che abbiamo fatto il gol, che era quello che cercavamo, però non è contato. Penso che siamo stati gli unici a voler vincere questa partita, però ci sono ancora queste partite finali che dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo".

Sulla sfida con Leao: "Penso che fosse la Juve contro il Milan, però è normale che parlino di entrambi. È stata una partita che volevamo vincere. Abbiamo fatto di più per riuscirci, però siamo fiduciosi per il finale che mancano".

Su cosa gli ha detto suo padre: "Lo sento sempre prima delle partite. Lui mi ha detto quello che dice sempre: 'In bocca al lupo e vai forte'. Non ci siamo riusciti, siamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare".