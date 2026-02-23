Esclusiva TMW Carmagnini: "Lo 0-2 del Napoli? Per me il gol era buono. Ma se Chiffi ha visto il fallo, fallo sia"

Atalanta-Napoli 2-1 resterà sulla bocca di tifosi e appassionati di calcio per almeno una settimana. L'arbitraggio di Chiffi (più VAR) è finito infatti al centro delle polemiche da parte dei partenopei per due episodi in particolare: il rigore revocato a Hojlund e il gol annullato a Gutierrez. Un doppio caso da moviola che ha mandato su tutte le furie mister Antonio Conte, sostituito dinanzi alle telecamere da un altrettanto adirato direttore sportivo Giovanni Manna. Per commentare quanto accaduto a Bergamo, TuttoMercatoWeb.com ha sentito in esclusiva l'ex arbitro Giancarlo Carmagnini. Di seguito la sua analisi dettagliata dei due episodi.

Il rigore revocato al Napoli: "Per me non è mai rigore, Hojlund prova a fare sfondamento in stile basket e si butta quasi addosso all'avversario, cercandone le gambe. Per me, e ripeto per me, non è mai rigore in questo caso".

Il gol annullato a Gutierrez: "Questo è uno degli episodi in cui fai felice l'uno e scontenti l'altro a prescindere. Dal mio punto di vista è più gol buono che gol da annullare, ma il contatto c'è. In un caso del genere devi fidarti del giudizio dell'arbitro di campo: se l'arbitro ha visto il contatto falloso di Hojlund nello svincolarsi da Hien, allora ha ragione lui. Sennò togliamo del tutto gli arbitri a questo punto. Ripeto: per me il gol era buono perché non ho ravvisato comportamenti estremamente scorretti e fallosi da parte dell'attaccante azzurro, ma ricordiamoci che, da regolamento, il VAR prevede che si debba intervenire solo in caso di chiari ed evidenti errori. Qui, invece, rimane tutto a discrezione dell'arbitro: se Chiffi ha ravvisato il fallo, allora che fallo sia".