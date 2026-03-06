Conte: "De Bruyne è rientrato in discrete condizioni. Alisson? Con lo Sporting neanche una dal 1'"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, si è soffermato anche sul rendimento di alcuni singoli calciatori azzurri nell'intervista concessa a DAZN dopo la vittoria col Torino. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come ha visto Anguissa e De Bruyne?

"Sembra che non se ne siano mai andati, ma se ne sono andati. Loro come Lukaku e tantissimi altri giocatori tipo Neres, però non abbiamo mai cercato l'alibi delle assenze vincendo una Supercoppa e restando nelle zone alte della classifica che non era scontato. Adesso speriamo di recuperare anche McTominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno".

E Alisson Santos?

"Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, ha una grande velocità e quello che gli chiedo è di non essere timido: oggi non lo è stato. È un ragazzo che con lo Sporting non aveva fatto una partita da titolare, siamo contenti. Stiamo aspettando i progressi di Giovane e dobbiamo ringraziare sant'Elmas, quest'anno dovremo fargli una statua: è un ragazzo che sta sorprendendo, per fortuna che abbiamo trovato lui".