Pirola vola con l’Olympiacos: “In Champions sogno di affrontare l’Inter”

Lorenzo Pirola non nasconde la soddisfazione per la scelta fatta un anno e mezzo fa. Il difensore classe 2002, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha trovato ad Atene una dimensione ideale, diventando rapidamente un punto fermo dell’Olympiacos. Da quando è arrivato in Grecia ha conquistato continuità, spazio e responsabilità, fino a imporsi come titolare fisso anche in Champions League, competizione che il club ellenico sta vivendo con ambizioni ancora aperte.

«Qui in Grecia va tutto alla grande, mi sto trovando benissimo sotto ogni aspetto», racconta Pirola nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, sottolineando come il rinnovo di contratto appena firmato sia la naturale conseguenza di un percorso che lo ha visto crescere costantemente. La scelta di lasciare l’Italia è nata dopo una fase complicata seguita alla retrocessione con la Salernitana: Atene si è presentata come l’occasione ideale per rilanciarsi e ritrovare serenità.

In Europa l’Olympiacos ha affrontato avversari di primissimo livello e Pirola non nasconde un sogno particolare qualora dovessero passare il turno in Champions: «Se dovessi scegliere una squadra da affrontare, direi l’Inter. Sarebbe qualcosa di speciale, una chiusura del cerchio».

Il difensore spera anche in una futura chiamata in Nazionale e sa di essere cresciuto molto nell’ultimo periodo, pur consapevole della concorrenza nel suo ruolo. Tra i modelli di riferimento cita Giorgio Chiellini, per leadership e presenza in campo.