Pirola rinnova: "Soddisfazione, Olympiacos una famiglia. Vinti 2 trofei e siamo in Champions"

"Sono molto felice, è una bellissima soddisfazione e sensazione per me". Sono queste le prime parole rilasciate da Lorenzo Pirola, difensore italiano di 23 anni e scuola Inter che ha rinnovato il contratto con l'Olympiacos fino al 30 giugno 2028. "Sono arrivato qui un anno e mezzo fa, con grandi obiettivi. Dopo quest'anno e mezzo posso dire di essere molto contento di essere qui all'Olympiacos e spero di vincere altri trofei come abbiamo fatto l'anno scorso".

Infatti, nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club greco, Pirola ricorda con felicità e affetto il trofeo del campionato greco e la Coppa di Grecia sollevate in cielo grazie al club del Pireo. E quest'anno, presenziando anche in Champions League, il prodotto delle giovanili nerazzurre sta impressionando parecchio: "Io cerco di dare sempre il massimo nelle partite che ho giocato e giocherò, sono un tipo di giocatore che dà sempre il 100% in campo, sono contento che i tifosi lo apprezzino. Me lo fanno sentire e vedere tutti i giorni".

"Sensazioni positive. Sono qui da un anno e mezzo, l'anno scorso è andato molto bene. Abbiamo fatto l'Europa League, abbiamo vinto la coppa del campionato, quest'anno stiamo giocando la Champions League", racconta Pirola di fronte all'andamento stagionale dell'Olympiacos. "Siamo una grande famiglia, si vede sia in campo che fuori con i tifosi. Un bel feeling, ci aiutano molto. Sono solo contento di essere qui", la chiosa.