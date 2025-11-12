Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pirola rinnova: "Soddisfazione, Olympiacos una famiglia. Vinti 2 trofei e siamo in Champions"

Pirola rinnova: "Soddisfazione, Olympiacos una famiglia. Vinti 2 trofei e siamo in Champions"TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Sono molto felice, è una bellissima soddisfazione e sensazione per me". Sono queste le prime parole rilasciate da Lorenzo Pirola, difensore italiano di 23 anni e scuola Inter che ha rinnovato il contratto con l'Olympiacos fino al 30 giugno 2028. "Sono arrivato qui un anno e mezzo fa, con grandi obiettivi. Dopo quest'anno e mezzo posso dire di essere molto contento di essere qui all'Olympiacos e spero di vincere altri trofei come abbiamo fatto l'anno scorso".

Infatti, nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club greco, Pirola ricorda con felicità e affetto il trofeo del campionato greco e la Coppa di Grecia sollevate in cielo grazie al club del Pireo. E quest'anno, presenziando anche in Champions League, il prodotto delle giovanili nerazzurre sta impressionando parecchio: "Io cerco di dare sempre il massimo nelle partite che ho giocato e giocherò, sono un tipo di giocatore che dà sempre il 100% in campo, sono contento che i tifosi lo apprezzino. Me lo fanno sentire e vedere tutti i giorni".

"Sensazioni positive. Sono qui da un anno e mezzo, l'anno scorso è andato molto bene. Abbiamo fatto l'Europa League, abbiamo vinto la coppa del campionato, quest'anno stiamo giocando la Champions League", racconta Pirola di fronte all'andamento stagionale dell'Olympiacos. "Siamo una grande famiglia, si vede sia in campo che fuori con i tifosi. Un bel feeling, ci aiutano molto. Sono solo contento di essere qui", la chiosa.

Articoli correlati
Anticipazione confermata: Pirola rinnova ufficialmente con l'Olympiacos fino al 2028... Anticipazione confermata: Pirola rinnova ufficialmente con l'Olympiacos fino al 2028
Olympiacos, rinnovo e adeguamento per Pirola: circa un milione di euro all'anno Olympiacos, rinnovo e adeguamento per Pirola: circa un milione di euro all'anno
Pirola e l'Olympiacos avanti insieme: ai dettagli il rinnovo fino al 2028 con opzione... Pirola e l'Olympiacos avanti insieme: ai dettagli il rinnovo fino al 2028 con opzione
Altre notizie Calcio estero
Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid... Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid per anni"
Guardiola, Ederson confida: "Volevo lasciare il Manchester City prima. Se non sei... Guardiola, Ederson confida: "Volevo lasciare il Manchester City prima. Se non sei felice..."
Cristiano Ronaldo, 1000° gol in finale al Mondiale? CR7 al giornalista: "Hai visto... Cristiano Ronaldo, 1000° gol in finale al Mondiale? CR7 al giornalista: "Hai visto troppi film"
Pirola rinnova: "Soddisfazione, Olympiacos una famiglia. Vinti 2 trofei e siamo in... Pirola rinnova: "Soddisfazione, Olympiacos una famiglia. Vinti 2 trofei e siamo in Champions"
Anticipazione confermata: Pirola rinnova ufficialmente con l'Olympiacos fino al 2028... UfficialeAnticipazione confermata: Pirola rinnova ufficialmente con l'Olympiacos fino al 2028
Europei 2028, c'è una novità. Cardiff ospiterà la gara inaugurale, la finale a Wembley... Europei 2028, c'è una novità. Cardiff ospiterà la gara inaugurale, la finale a Wembley
Brasile, Ederson al vetriolo: "Senza nulla togliere a chi c'era prima, Ancelotti... Brasile, Ederson al vetriolo: "Senza nulla togliere a chi c'era prima, Ancelotti è un'altra cosa"
Il Barcellona apparecchia il colpo: vuole attivare la clausola di Kane. Via Lewandowski?... Il Barcellona apparecchia il colpo: vuole attivare la clausola di Kane. Via Lewandowski?
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Guardiola, Ederson confida: "Volevo lasciare il Manchester City prima. Se non sei felice..."
3 Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata pedaliamo"
4 13 novembre 2017, dopo 60 anni l'Italia è fuori dai Mondiali. Zero a zero con la Svezia
5 ...con Pierpaolo Marino
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ci rivediamo lunedì: il Napoli si allena senza Conte. Ed è in ansia per Anguissa
Immagine top news n.1 Francia, Camavinga non al top. Deschamps convoca in extremis Khephren Thuram
Immagine top news n.2 Roma da scudetto? Gasperini non spegne le speranze dei tifosi: "Tutti sono liberi di sognare"
Immagine top news n.3 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine top news n.4 Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta"
Immagine top news n.5 Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori titolari. Sistema di qualificazioni da cambiare"
Immagine top news n.6 Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: “Vicenza squadra forte e compatta, può essere l’anno buono per la B”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verratti sulla Nazionale: "Spero che conquisteremo il Mondiale. Se ci sarò? Se c'è bisogno..."
Immagine news Serie A n.2 Sabatini fiducioso: "Il Napoli non ha sbagliato il mercato, darei ancora tempo ai nuovi"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata pedaliamo"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Koné esalta Grosso: "È un tecnico vincente, uno che cura ogni dettaglio"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Terracciano: "Non guardiamo la classifica, devono regnare equilibrio e serenità"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Collavino e Inler in coro: "Non ci nascondiamo, l'obiettivo è l'Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Immagine news Serie B n.3 Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Immagine news Serie B n.4 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
Immagine news Serie B n.6 Eder: "La Samp merita un presente e futuro diversi. Felice per il ritorno di Foti e Pozzi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie C n.2 Il Cosenza saluta Garritano: "Ha portato in alto il nome della sua città natale"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia: "Un danno non giustificato"
Immagine news Serie C n.5 Livorno, mancava solo l'ufficialità: Venturato nuovo allenatore amaranto
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Venturato si presenta: "Un onore essere qui, ho grande entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?