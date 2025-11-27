Savona: "Dell'Italia mi manca... il cibo. Next Gen? Mi ha messo davanti al 'vero' calcio"

In una intervista concessa a Sky Insider, Nicolò Savona, terzino del Nottingham Forest, parla così della sua nuova avventura in Premier: "Quando è arrivata questa offerta mi sono detto che certi treni passano una sola volta e quindi ho deciso di cogliere subito questa occasione”.

Ma c’è qualcosa che ti manca dell’Italia?

“Il cibo (ride, ndr). Qui si mangia bene, c’è di tutto… ma non sarà mai come la cucina italiana. Mettono tantissime spezie in ogni piatto e a questo devo ancora abituarmi”.

Quanto è stata importante la tua esperienza in Next Gen per arrivare oggi a essere protagonista in Premier?

“Molto. Ho giocato due stagioni in Serie C con la Next Gen ed è stato fondamentale. Il primo anno è stato di adattamento: era la prima volta che mi confrontavo con giocatori molto più grandi ed esperti di me. Finché giochi in Primavera e nelle categorie inferiori ti confronti sempre con i tuoi coetanei, arrivare in Serie C mi ha fatto fare uno switch importante a livello mentale, perché ho avuto l’opportunità di affrontare anche ex Serie A e ex Serie B. Con la Next Gen ho scoperto il ‘vero’ calcio e tutto questo mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi”.