Napoli, Benfica e Nottingham su Lucca: per sostituirlo si pensa a Ferguson della Roma

Le manovre offensive del Napoli passano anche dalle possibili uscite, con il club che monitora il mercato in entrata senza farsi trovare impreparato. Lorenzo Lucca è finito con decisione nel mirino del Benfica e del Nottingham Forest, due piste concrete che potrebbero aprire a uno scenario di cambiamento nel reparto avanzato azzurro. In caso di addio, il Napoli è pronto a muoversi rapidamente per individuare un profilo funzionale al progetto tecnico.

Tra i nomi che stanno prendendo quota c’è quello di Evan Ferguson, attaccante attualmente in forza alla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti risponde alle caratteristiche ricercate da Antonio Conte: fisicità, profondità e capacità di lavorare per la squadra, elementi centrali nel calcio del tecnico salentino. Un profilo giovane ma già abituato a ritmi e pressioni di alto livello, che con mister Gasperini nella capitale non ha mai trovato il giusto feeling.

L’operazione, però, resta subordinata a un passaggio preliminare. La Roma dovrà prima risolvere la situazione legata al prestito con il Brighton, proprietario del cartellino dell'irlandese classe 2004, e solo successivamente potrà valutare un’eventuale cessione. L'incastro è complesso, dipende dai tempi e dalle condizioni contrattuali, ma il Napoli ci pensa e sta già facendo le sue valutazioni.