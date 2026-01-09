Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve Stabia-Pescara, i convocati di Abate: attacco rimaneggiato, ma è la prima di Dos Santos

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 20:18Serie B
Claudia Marrone

Vigilia di gara per la Juve Stabia, che domani riceverà la visita del Pescara, fanalino di coda della graduatoria, in occasione della sfida valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, ultima del girone di andata: appuntamento allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia, con fischio di inizio del match fissato alle ore 17:15.

Nella consueta conferenza stampa che si è tenuta oggi, alla vigilia del confronto, son state queste le parole sulla rosa gialloblù di mister Ignazio Abate: "La partenze di De Pieri era una scelta concordata per fargli trovare più minutaggio, su Stabile non era concordato e solo successivamente ci ha manifestato la voglia di andare via, parlando con il direttore abbiamo scelto di farlo partire perché chi resta deve gettarsi nel fuoco per il compagno. Dos Santos è un ragazzo per bene, ha grandissima qualità, salta l’uomo, mette palle giuste, dovrà migliorare sulla fase difensiva ma sarà un’arma in più. Gabrielloni rientrerà gradualmente dalla prossima settimana, gli daremo il tempo per riprendere il minutaggio".
Oltre all'attaccante, però, saranno fuori anche Battistella, Duca e Morachioli, mentre è squalifica Burnete.

Di seguito, l'elenco dei 21 convocati:

PORTIERI: Boer, Confente, Signorini;
DIFENSORI: Baldi, Bellich, Carissoni, Giorgini, Mannini, Ruggero, Varnier;
CENTROCAMPISTI: Cacciamani, Ciammaglichella, Correia, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon, Zuccon;
ATTACCANTI: Candellone, Dos Santos, Piscopo.

