Nottingham, fuori l'ex Juve Savona. Il tecnico: "Ha fatto benissimo, ma gli diamo una pausa"
La sconfitta con il Manchester City brucia ancora, ma il Nottingham Forest - a 5 punti dalla zona retrocessione - non ha tempo per rimuginare e questa sera sfida l'Everton nella 19a giornata di Premier League. L'allenatore, Sean Dyche, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre-partita ai microfoni della BBC: "È una situazione strana quando non vinci una partita, ma il slancio derivante dalla prestazione [contro il Manchester City] è importante, e vogliamo costruire su quella prestazione stasera".
Riguardo alla partenza da titolare di Oleksandr Zinchenko al posto di Nicolo Savona (dopo 3 gare di fila da titolare): "Sav ha fatto benissimo, ma gli stiamo dando una pausa a favore di un giocatore molto esperto".
Sull’importanza di vincere la partita di stasera: "Eravamo a due punti dalla zona retrocessione [le ultime tre], e ora siamo a cinque punti di distanza, quindi vogliamo costruire su questo. È una partita importante, ma lo sono tutte".
19a giornata, programma completo
Burnley - Newcastle
Chelsea - Bournemouth
Nottingham - Everton
West Ham - Brighton
Arsenal - Aston Villa
Manchester United - Wolverhampton
Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
Brentford - Tottenham
Sunderland - Manchester City
Classifica
1. Arsenal 42 punti
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 49
4. Liverpool 32
5. Chelsea 29
6. Manchester United 29
7. Sunderland 28
8. Brentford 26
9. Crystal Palace 26
10. Fulham 26
11. Tottenham 25
12. Everton 25
13. Brighton 24
14. Newcastle 23
15. Bournemouth 22
16. Leeds 20
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 13
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 2