Nottingham, fuori l'ex Juve Savona. Il tecnico: "Ha fatto benissimo, ma gli diamo una pausa"

La sconfitta con il Manchester City brucia ancora, ma il Nottingham Forest - a 5 punti dalla zona retrocessione - non ha tempo per rimuginare e questa sera sfida l'Everton nella 19a giornata di Premier League. L'allenatore, Sean Dyche, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre-partita ai microfoni della BBC: "È una situazione strana quando non vinci una partita, ma il slancio derivante dalla prestazione [contro il Manchester City] è importante, e vogliamo costruire su quella prestazione stasera".

Riguardo alla partenza da titolare di Oleksandr Zinchenko al posto di Nicolo Savona (dopo 3 gare di fila da titolare): "Sav ha fatto benissimo, ma gli stiamo dando una pausa a favore di un giocatore molto esperto".

Sull’importanza di vincere la partita di stasera: "Eravamo a due punti dalla zona retrocessione [le ultime tre], e ora siamo a cinque punti di distanza, quindi vogliamo costruire su questo. È una partita importante, ma lo sono tutte".

19a giornata, programma completo

Burnley - Newcastle

Chelsea - Bournemouth

Nottingham - Everton

West Ham - Brighton

Arsenal - Aston Villa

Manchester United - Wolverhampton

Crystal Palace - Fulham

Liverpool - Leeds

Brentford - Tottenham

Sunderland - Manchester City

Classifica

1. Arsenal 42 punti

2. Manchester City 40

3. Aston Villa 49

4. Liverpool 32

5. Chelsea 29

6. Manchester United 29

7. Sunderland 28

8. Brentford 26

9. Crystal Palace 26

10. Fulham 26

11. Tottenham 25

12. Everton 25

13. Brighton 24

14. Newcastle 23

15. Bournemouth 22

16. Leeds 20

17. Nottingham Forest 18

18. West Ham 13

19. Burnley 12

20. Wolverhampton 2