Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di qualità"

Dopo la roboante vittoria sul Cesena, il Catanzaro apre il 2026 con un'altra sfida di vertice, che opporrà le aquile alla capolista Frosinone, nel mach che si giocherà domani pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio 'Benito Stirpe'.

A parlare alla stampa, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico giallorosso Alberto Aquilani: "Abbiamo registrato dei miglioramenti importanti e quindi ripartiamo da quei principi e dalle cose positive che abbiamo fatto vedere prima che finisse l’anno. Le nostre certezze sono l’umiltà, la voglia di migliorarsi sempre e di sacrificarsi. Sono questi i valori che riteniamo fondamentali per continuare a fare un buon percorso. Certo, dopo una sosta c’è sempre un po’ di dubbio su che tipo di partita possa nascere, ma sappiamo di affrontare la prima della classe e questo significa misurarci con una squadra forte, che ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di tutte le altre qualità di cui abbiamo parlato".

E sul Frosinone aggiunge: "Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, sono tutte diverse, ma la classifica dice che il Frosinone è quella che, al momento, sta facendo meglio".

Il discorso conclusivo va quindi al calciomercato, con la sessione di riparazione che si chiuderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio: "Il mercato inizia adesso, sarà un mese abbastanza lungo. Sono convinto che, se ci sarà da migliorare, miglioreremo. Saremo pronti in caso ci fosse l’opportunità ma sono molto contento di chi ho". A tal proposito, nota su Pompetti: "Sta meglio, è in fase di recupero e siamo molto vicini al suo rientro".