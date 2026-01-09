Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di qualità"

Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di qualità"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 19:47Serie B
Claudia Marrone

Dopo la roboante vittoria sul Cesena, il Catanzaro apre il 2026 con un'altra sfida di vertice, che opporrà le aquile alla capolista Frosinone, nel mach che si giocherà domani pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio 'Benito Stirpe'.

A parlare alla stampa, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico giallorosso Alberto Aquilani: "Abbiamo registrato dei miglioramenti importanti e quindi ripartiamo da quei principi e dalle cose positive che abbiamo fatto vedere prima che finisse l’anno. Le nostre certezze sono l’umiltà, la voglia di migliorarsi sempre e di sacrificarsi. Sono questi i valori che riteniamo fondamentali per continuare a fare un buon percorso. Certo, dopo una sosta c’è sempre un po’ di dubbio su che tipo di partita possa nascere, ma sappiamo di affrontare la prima della classe e questo significa misurarci con una squadra forte, che ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di tutte le altre qualità di cui abbiamo parlato".

E sul Frosinone aggiunge: "Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, sono tutte diverse, ma la classifica dice che il Frosinone è quella che, al momento, sta facendo meglio".

Il discorso conclusivo va quindi al calciomercato, con la sessione di riparazione che si chiuderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio: "Il mercato inizia adesso, sarà un mese abbastanza lungo. Sono convinto che, se ci sarà da migliorare, miglioreremo. Saremo pronti in caso ci fosse l’opportunità ma sono molto contento di chi ho". A tal proposito, nota su Pompetti: "Sta meglio, è in fase di recupero e siamo molto vicini al suo rientro".

Articoli correlati
Catanzaro, Aquilani: "Playoff? Non mi interessano questi discorsi. Bisogna continuare... Catanzaro, Aquilani: "Playoff? Non mi interessano questi discorsi. Bisogna continuare a pedalare"
Catanzaro, Aquilani eguaglia il record di vittorie consecutive del club. Col Cesena,... Catanzaro, Aquilani eguaglia il record di vittorie consecutive del club. Col Cesena, per superarlo
Catanzaro, Polito: "Obiettivo di mercato, trattenere i nostri. Poi, forse, un quinto... Catanzaro, Polito: "Obiettivo di mercato, trattenere i nostri. Poi, forse, un quinto di sinistra"
Altre notizie Serie B
Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani... Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani
Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione... Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di qualità"
Reggiana, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Empoli. In prestito, ecco Belardinelli... UfficialeReggiana, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Empoli. In prestito, ecco Belardinelli
Juve Stabia, Abate: "Mercato? Rivolgiamo energie al Pescara, servirà un grande gruppo"... Juve Stabia, Abate: "Mercato? Rivolgiamo energie al Pescara, servirà un grande gruppo"
Avellino-Samp, i convocati di Biancolino: sono out Kumi e Insigne. Panico verso la... Avellino-Samp, i convocati di Biancolino: sono out Kumi e Insigne. Panico verso la Ternana?
Reggiana, Dionigi: "Al di là della forza del Venezia, son certo che faremo una prestazione... Reggiana, Dionigi: "Al di là della forza del Venezia, son certo che faremo una prestazione tosta"
Avellino-Samp, i convocati di Gregucci: ci sono i nuovi arrivi, ma ci son ancora... Avellino-Samp, i convocati di Gregucci: ci sono i nuovi arrivi, ma ci son ancora alcune assenze
Monza, fatta per Hernani a centrocampo. L'ex Parma firma fino al 2027 UfficialeMonza, fatta per Hernani a centrocampo. L'ex Parma firma fino al 2027
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
3 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
4 Pavlovic 'distrugge' il dischetto e Tomori sbeffeggia Stanciu: polemiche dopo Milan-Genoa
5 Calciomercato Inter, in ponte altra operazione alla Akanji e cresce l'ottimismo per il giovane Mlacic
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto
Immagine top news n.1 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
Immagine top news n.2 Napoli, il ds Manna tuona: "In questo momento il VAR sta penalizzando gli arbitri"
Immagine top news n.3 Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford
Immagine top news n.4 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.6 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.7 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
Immagine news Serie A n.2 Milan, frenata in attesa di Firenze. Inter-Napoli per lo scudetto
Immagine news Serie A n.3 Napoli, buone notizie alla vigilia dell'Inter: David Neres regolarmente in gruppo, c'è fiducia
Immagine news Serie A n.4 Lazio, si insiste per Fabbian: previsti nuovi contatti per il 2003 del Bologna
Immagine news Serie A n.5 Sale la tensione per Inter-Napoli, comunicato dei tifosi nerazzurri: "C'è bisogno di noi!"
Immagine news Serie A n.6 Colombo: "CDK? Brava Atalanta, ma Maldini ci ha visto lungo. Scudetto tra Inter, Milan e Napoli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani: "Frosinone ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di qualità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Empoli. In prestito, ecco Belardinelli
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Mercato? Rivolgiamo energie al Pescara, servirà un grande gruppo"
Immagine news Serie B n.5 Avellino-Samp, i convocati di Biancolino: sono out Kumi e Insigne. Panico verso la Ternana?
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "Al di là della forza del Venezia, son certo che faremo una prestazione tosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano si rinforza a centrocampo. In prestito dal Vicenza arriva Cester
Immagine news Serie C n.2 Il Guidonia Montecelio si assicura Viteritti dal Monopoli: contratto fino a giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 Latina, il rinforzo in difesa arriva dal Sorrento. Carillo ha firmato fino al 2027 coi pontini
Immagine news Serie C n.4 Svidercoschi saluta l'AlbinoLeffe. Va in prestito al Treviso in Serie D
Immagine news Serie C n.5 Il Perugia punta al colpo a centrocampo: vicino l'arrivo di Ladinetti dal Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Vona scende in Serie D fino a giugno: è in prestito alla Folgore Caratese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)