Fiorentina, nuovi contatti con il Genoa per Nzola: nodo ingaggio per l'angolano
La Fiorentina e il Genoa stanno lavorando a un possibile accordo per M'Bala Nzola. Secondo quanto riferito da SkySport, i due club hanno avviato nuovi contatti nelle ultime ore per discutere del futuro dell'attaccante angolano.
Nzola, attualmente in prestito al Pisa, non fa più parte del progetto tecnico della società toscana. Sul giocatore c'è l'interesse anche dello Spezia, ma il Genoa di Daniele De Rossi sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.
L'operazione presenta tuttavia diverse criticità. L'elevato stipendio dell'attaccante rappresenta un ostacolo importante, così come la delicata situazione di classifica delle due società coinvolte: sia la Fiorentina che il Genoa sono infatti impegnate nella battaglia per la salvezza in Serie A, fattore che potrebbe complicare la definizione dell'affare.