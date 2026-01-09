Entella-Monza, i convocati di Bianco: si ferma anche Obiang. Ma c'è la prima di Hernani

Vigilia di gara per il Monza, che domani farà visita ala Virtus Entella, in occasione dalla 19ª giornata del campionato di Serie B, ultima di andata, che si giocherà presso lo stadio 'Enrico Sannazzari' di Chiavari, con fischio di inizio del match fissato alle ore 15.00.

Alla vigilia del confronto, il primo di questo 2026, nel corso della consueta conferenza stampa, si è espresso così mister Paolo Bianco circa la rosa a sua disposizione, con anche ovviamente una nota al mercato che lascia intendere alcune assenze: "Quello di oggi è un mercato più facile rispetto a quello estivo, allora c'era chi aveva ambizioni di Serie A mentre ora son tutti coinvolti nel progetto. A noi, però, qualcosa manca, specie in mezzo al campo dove è partito Zeroli e dove probabilmente partirà Sardo, che non ha mai giocato, mentre negli altri reparti direi che abbiamo già giocatori molto forti. Tra l'altro, dovremmo fare a meno di Obiang, il regalino dal ritorno delle Nazionali, mentre è recuperato Colpani. Sono ancora out Antov, Forson e Galazzi".

Di seguito, ecco la lista dei 25 convocati:

PORTIERI: Pizzignacco, Thiam, Vailati;

DIFENSORI: Azzi, Bakoune, Birindelli, Brorsson, Carboni, Capolupo, Delli Carri, Lucchesi, Ravanelli;

CENTROCAMPISTI: Ballabio, Ciurria, Colombo, Colpani, Hernani, Pessina;

ATTACCANTI: Alvarez, Caprari, Keita, Maric, Mota Carvalho, Mout, Petagna.