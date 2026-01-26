Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
TUTTO mercato WEB
Dopo Salvatore Esposito, che resterà fermo per circa un mese a causa di un infortunio muscolare, anche un altro neo acquisto della Sampdoria potrebbe doversi fermare per qualche tempo. Nel corso della sfida contro il Catanzaro infatti il centrale Mattia Viti, arrivato dalla Fiorentina nei giorni scorsi, è stato sostituito nell'intervallo per un fastidio al flessore sinistro.
Oggi il giocatore classe 2002 dovrebbe sottoporsi ad accertamenti per capire quale sarà l'entità del problema e i tempi di recupero. Al momento in casa blucerchiata non ci si sbilancia, ma - come si legge su Primocanale - il centrale potrebbe saltare la sfida contro lo Spezia nel prossimo turno di campionato in programma sabato.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
4 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Consiglio Federale, modifica per i club di C: potranno indicare stadio alternativo anche in Provincia
Pronostici
Calcio femminile