TMW Radio Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti

Il Napoli perde 3-0 contro la Juventus e si porta a nove lunghezze di distanza dall'Inter capolista. E' addio ai sogni di gloria? Anche perché ora rischia anche la zona Champions. Ecco il commento delle voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non è mai finita, però quasi stavolta. Puoi parlare di Scudetto ora con mezza squadra fuori e con una squadra che ora sta dando comunque il massimo? I limiti sono questi purtroppo. Lavorare così per raggiungere certi traguardi è impossibile. Il Napoli è forte, ma si è trovato in una condizione in cui è uscito fuori dalla lotta Scudetto per questi motivi. Juve ottima ma il Napoli ha fatto quello che poteva fare a Torino. Se riesce a lottare ora per un posto in Europa, anche in Champions, ha fatto il suo. Giocare senza tanti titolari diventa un'impresa difficile. E' un altro Napoli".

Massimo Bonanni: "Conosco come lavorano, che mi ricordi tutti questi infortuni muscolari nelle squadre di Conte non li ho mai visto. Forse hanno cambiato qualcosa ma non mi spiego tutto questo. Quando ci sono lesioni, si dà la colpa alla preparazione e ai carichi di lavoro settimanali. Qualcosa sta andando storto ma obiettivamente le squadre di Conte andavano a 200 all'ora e senza gravi infortuni. Io credo che ora due domande se le siano fatte e staranno cercando di risolvere la questione. Ma ormai è tardi. Ad oggi pensare che il Napoli possa lottare per lo Scudetto direi solo il 10% di possibilità. Per me così l'Inter fa fatica a perdere lo Scudetto così".

Daniele Garbo: "Lo Scudetto è andato, ma siamo al limite del crollo. Ora bisogna salvare la stagione, il rischio è di non arrivare in Champions, viste le altre. Ma ci sarebbe anche da chiedersi. Neres è stato operato, ma chi è che lo ha mandato in campo a Parma con quei problemi?".

Luca Cerchione: "Il Napoli ha 22 infortuni muscolari, con recidive per diversi calciatori. Vedo ADL in mezzo al mare, deve provare a portare in porto la stagione con Conte e un quarto posto almeno, altrimenti è un fallimento sportivo ed economico per una società che si autofinanzia".

Massimo Orlando: "E' falcidiato dagli infortuni e tutto questo va a ricadere su tecnico e ambiente. Quando ti mancano tutti quei giocatori non è facile. Per me il Napoli rischia anche la zona Champions".

Marco De Marchi: "Sono quegli scontri diretti che, se li perdi così, sgretolano qualche certezza. Conte potrà dire la sua se tornano i titolari".