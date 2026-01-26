Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"

Le due sfide di alta classifica della 22^ giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, vinta dai bianconeri con un netto 3-0, e quella pareggiata per 1-1 tra la Roma e il Milan nel posticipo, hanno fatto molto parlare di sé. E non poteva essere altrimenti visto l'alta posta in palio. Negli studi di Pressing è intervenuto l'ex centrocampista, oggi opinionista, Alessio Tacchinardi, commentando due episodi controversi: un pestone che Maignan avrebbe dato all'arbitro e il possibile rigore per il Napoli per una trattenuta di Bremer ai danni di Hojlund.

Sul penalty, Tacchinardi è netto: "Se quello di Bremer è rigore allora un arbitro ne dovrebbe fischiare 500 in ogni partita. Non mi sembra ci sia una grossa intensità nella trattenuta del brasiliano".

Poi l'attacco a Maignan, reo di aver pestato un piede dell'arbitro Andrea Colombo: "Non fa un bel gesto il portiere dei rossoneri" ha detto Tacchinardi, che poi ha rincarato la dose: "Pesta il piede l'arbitro e poi lui ha un gesto di stizza. È molto infastidito, un po' troppo. Per me andava espulso. Siamo sicuri che Orsato lo avrebbe soltanto ammonito?".