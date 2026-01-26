TMW L'ex preparatore del Napoli: "Lukaku, serve tempo. Neres? Può rientrare nel rush finale"

Continua a tenere banco il tema dei tanti infortuni in casa del Napoli. L'ex preparatore atletico azzurro - ai tempi di Mazzarri e Benitez -, Corrado Saccone, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche dei possibili recuperi di Lukaku e Neres dai rispettivi stop.

Lukaku quando tornerà al 100% secondo lei?

"Lukaku è un giocatore importante per l'economia di questa squadra, Conte ha praticamente scelto il giocatore belga come punto di riferimento e di forza del gruppo, ma essendo un giocatore di una muscolatura importante ha bisogno di non poco tempo per ritrovare una forma atletica all'altezza della situazione. Soprattutto bisogna evitare che possa ricadere in qualche nuovo infortunio, che ne comprometterebbe definitivamente la presenza in campo per questa stagione".

Neres operato: potrà dare ancora un contributo nel rush finale di stagione, secondo lei?

"Per quanto riguarda Neres bisogna aspettare l'esito dell'operazione. Io credo che per il rush finale del campionato possa esserci e dare una mano al gruppo, ma essendo un giocatore che ha avuto tanti piccoli infortuni nella sua carriera ci andrei, con grande attenzione, con i piedi di piombo. Ovviamente se il Napoli dovesse perdere troppi punti dalla testa della classifica il rientro sarebbe vano e quindi non vedrei la necessità di affrettare i tempi di recupero".