Dopo Bremer e Bruno Peres, Petrachi ci riprova. Torino, per la difesa ecco Tchoca

Joao Pedro de Sousa Rodrigues, meglio conosciuto come Tchoca. È lui il difensore scelto dal Torino per tamponare l'emorragia di una difesa che - anche nell'ultima uscita contro il Como - ha dimostrato troppe fragilità. Classe 2003, nativo di Sete Lagoas, il brasiliano dal 2019 ha fatto parte del Corinthians (dal settore giovanile fino all'esordio in prima squadra), con una sola parentesi in prestito al Ceara, club della seconda divisione brasiliana. E vincendo, tra l'altro, nella scorsa stagione campionato paulista e la Coppa del Brasile.

Difensore centrale, imponente dal punto di vista fisico con i suoi 192 cm di altezza, di piede destro, può giocare sia nella difesa a tre che nello schieramento a quattro. Il prestito fino a fine giugno è stato fissato a 1,5 milioni di euro.

I precedenti favorevoli. Se giocherà 10 partite per il club italiano per almeno 45 minuti, l'acquisto sarà finalizzato per 4,5 milioni di euro, più la possibilità di un ulteriore milione di euro per bonus legati alle prestazioni. In caso di futura cessione del calciatore da parte del Torino, inoltre, il Corinthians avrà comunque diritto al 12% del valore aggiunto. Nelle prossime ore il calciatore arriverà in Italia, con il ds Gianluca Petrachi che spera di ripetere (anche soltanto in parte) le fortune avute con i due precedenti colpi portati a Torino direttamente dal Brasile: un certo Bruno Peres e un certo Bremer...