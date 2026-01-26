Cagliari, in chiusura il terzo colpo. Ma a una settimana dal gong c'è spazio per altri movimenti
Cagliari particolarmente attivo sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale. In entrata è da segnalare l'arrivo, anzi il ritorno, di Alberto Dossena dal Como e di Ibrahim Sulemana dal Bologna.
Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità di Agustin Albarracin, esterno d'attacco uruguayano prelevato dal Boston River per poco più di 2 milioni di euro. Il giocatore è alle visite mediche per la società sarda, che poi procederà con le firme sui contratti e l'ufficialità.
Con Luperto che, parola del presidente Giulini, è stato tolto dal mercato, in difesa la squadra di mister Pisacane sembra essere a posto così nonostante l'interessamento per Luca Marianucci del Napoli. In ballo c'è ancora la possibilità di uno scambio col Torino: in Sardegna arriverebbe Anjorin, con percorso inverso fatto da Prati. Proprio il centrocampo sembra essere il reparto maggiormente al centro delle valutazioni del Cagliari, che in queste settimane ha chiesto informazioni anche per Hans Nicolussi Caviglia, giocatore oramai uscito dalle rotazioni della Fiorentina di Paolo Vanoli.
ACQUISTI
Alberto Dossena (D) (Como) PRE
Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) PRE
CESSIONI
Alessandro Vinciguerra (A) (Monopoli) PRE
Marko Rog (C) SVI
Boris Radunovic (P) (Spezia) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
