Allegri vuole un difensore, il Milan prova ad accontentarlo nell'ultima settimana di mercato

Mentre si gode una striscia di imbattibilità in Serie A che va avanti ormai da 21 partite, il Milan in questa ultima settimana di calciomercato invernale 2026 che rimane sta valutando anche quali colpi effettuare per poter completare al meglio la rosa a disposizione del mister Max Allegri. Con una priorità che appare evidente.

Il Milan è in cerca di un difensore centrale, in questa settimana che rimane al termine delle trattative di gennaio. D'altronde Allegri è stato chiaro e ha fatto esplicita richiesta ai propri dirigenti per un rinforzo per il reparto arretrato. Tare e Furlani proveranno ad accontentarlo, con già diversi nomi che si sono alternati. Da Federico Gatti, su spinta diretta del tecnico che con lui ha costruito un rapporto speciale dai tempi della Juventus, fino a profili che verrebbero dalla Premier League come Diego Coppola o l'ultima idea Radu Dragusin. Tutti candidati ad essere il colpo finale del Milan per la settimana conclusiva di mercato.

Di fatto la difesa è l'unico reparto in cui il Milan è davvero corto numericamente, avendo sistemato l'attacco già a inizio mercato con l'ingresso del centravanti di peso Fullkrug che una prima falla l'ha già tappata. Volendo ci sarebbe spazio per un rinforzo per la fascia destra, ma le possibilità di una permanenza di Athekame appaiono in crescita da qualche settimana a questa parte.

ACQUISTI

Niclas Füllkrug (A) (West Ham) PRE

CESSIONI

Kevin Zeroli (C) (Juve Stabia) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato