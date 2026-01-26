Consiglio Federale, modifica per i club di C: potranno indicare stadio alternativo anche in Provincia

Prima riunione del 2026 in via Allegri per il Consiglio Federale, che nella mattinata odierna ha approvato all’unanimità il Budget 2026 della FIGC. Il bilancio di previsione presenta, allo stato attuale, un risultato atteso negativo pari a 6,6 milioni di euro. Un dato che deriva però da ipotesi particolarmente prudenziali, a partire dall’impossibilità di includere nei conti i potenziali e rilevanti ricavi legati a una possibile partecipazione della Nazionale al Mondiale FIFA, che la Federazione confida di poter inserire successivamente con una revisione migliorativa nel corso dell’esercizio.

Nel corso della seduta sono state inoltre assunte diverse decisioni, tra cui una di specifico interesse per la Serie C. "Su richiesta della Lega Pro, il Consiglio ha votato la modifica ai Criteri Infrastrutturali del Manuale delle Licenze Nazionali 2026/2027 secondo la quale, per le società di Serie C che non abbiamo la momentanea disponibilità del proprio stadio abituale (anche per favorire la costruzione di impianti o l’ammodernamento di quelli già esistenti), si potrà indicare uno stadio alternativo ubicato nella Provincia in cui ha sede la società (e non solo nel comune)".