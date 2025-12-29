L'ex Roma Pinto guarda alla A. Oltre a Muharemovic, il Bournemouth monitora Tiago Gabriel
Gli occhi di Tiago Pinto sulla Serie A. L'attuale ds del Bournemouth - ex Roma - guarda infatti il massimo campionato italiano con l'idea di rinforzare il club inglese in vista dell'imminente apertura del mercato di gennaio.
Detto di Muharemovic del Sassuolo, secondo Sky Sport il club inglese ha messo nel mirino anche un altro difensore che si sta distinguendo in questa stagione, ovvero Tiago Gabriel del Lecce. Il centrale portoghese, classe 2004, è un titolare fisso della squadra salentina e finora ha attirato l'interesse di diversi club in giro per l'Europa.
