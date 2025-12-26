Tiago Gabriel, la prossima plusvalenza del Lecce. Pagato solamente due milioni

Forse non sarà Dorgu per tempi, probabilmente per cifre. Perché Tiago Gabriel, da quando è entrato nella formazione titolare del Lecce, non è più uscito. L'intenzione dei giallorossi è quello di non cederlo a gennaio, perché il difensore centrale è, per rendimento, di gran lunga il migliore dei salentini. Tanto da avere attirato su di sé già tantissimi interessamenti: Inter e Juventus in Serie A, ma anche alcuni club dalla Premier. Forse sei mesi di alto livello non possono essere abbastanza, ma non è detto che non ci sia qualcuno che possa prenotarlo già per giugno.

Sarà una plusvalenza totale, perché è stato pagato due milioni, tutto incluso. Da capire quale possa essere la valutazione, perché Corvino vorrebbe circa 40 milioni di euro, anche se probabilmente può essere inferiore.

Così Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nei giorni scorsi ha parlato proprio delle prestazioni del difensore. “In questo avvio di stagione Tiago ha avuto numeri impressionanti: palloni recuperati, contrasti vinti, senza mai un cartellino giallo. È efficace grazie alle sue qualità tecniche e fisiche, e questo fa capire che, per la sua età, ha un rendimento fuori dal normale. È un ragazzo da seguire nel suo processo di crescita, senza fretta, perché ha ancora tanto da imparare. Juventus? È prematuro parlarne, ma sicuramente posso dire che ha suscitato l’interesse di tanti”. Oggi Tiago Gabriel compie 21 anni.