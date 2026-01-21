Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pervis Estupinan, il rischio di diventare come Emerson Royal. Per altri 20 milioni

Pervis Estupinan, il rischio di diventare come Emerson Royal. Per altri 20 milioni
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

20 milioni... per perdere il posto. Diciamo che i primi mesi di Pervis Estupinan, arrivato in estate come possibile erede di Theo Hernandez, non hanno fatto urlare al miracolo, per usare un eufemismo. Preso come titolare fisso, ecco che Bartesaghi gli ha piano piano soffiato il posto, venendogli preferito costantemente a eccezion fatta dell'ultima sfida contro il Lecce, del weekend. L'ecuadoregno non convince più di tanto e Massimiliano Allegri lo utilizza solamente in caso di bisogno, al netto delle parole dopo la vittoria con i salentini in cui "Estupinan è rientrato molto bene".

Sarà. Però nelle ultime sedici partite ne ha giocate solamente quattro da titolare. In un ruolo in cui non ci sono altri che non siano proprio Bartesaghi, arrivato dalle giovanili e alla prima vera e propria stagione fisso in prima squadra.

Così il rischio è che possa diventare un nuovo Emerson Royal, come successo un anno fa al brasiliano, arrivato in pompa magna e con il benestare di Zlatan Ibrahimovic e poi finito prima in Turchia, infine con un ritorno in Sudamerica. Forse non succederà con lui perché la squadra non è nell'occhio del ciclone, anche grazie a un tecnico scafato che la fa galleggiare forse oltre le proprie possibilità. Oggi Pervis Estupinan compie 28 anni.

