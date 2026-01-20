De Zerbi: "Luis Henrique cresca in autostima, Estupinan è un giocatore di quantità"

Nel corso della sua lunga carriera da allenatore, Roberto De Zerbi ha avuto a che fare anche con Luis Henrique, diventato l'esterno destro titolare dell'Inter dopo l'infortunio di Denzel Dumfries. Intervenuto a Viva el Futbol, ha spiegato la sua idea sul brasiliano: "È un giocatore che mette la qualità nella quantità, ma non è uno da ultimo passaggio. Ha una grande forza fisica, però anche per lui l'ambientamento…".

Quindi entra nel dettaglio spiegando le differenze che lo hanno potuto un po' rallentare: "A Marsiglia era già in un grande club, aveva aspettative, ma l'Inter ha fatto 2 finali di Champions negli ultimi 3 anni. Entrare in uno spogliatoio così… È un ragazzo molto timido, perbene, però deve crescere in autostima, è quello che fa la differenza in contesti così. Il giocatore è quello poi…".

Infine ha parlato anche di Pervis Estupinan, che ha avuto al Brighton e che ora sta faticando con il Milan: "Con me faceva il quarto e il primo anno ha fatto molto bene, il secondo ci siamo un po' persi nel ritorno. Lui è un giocatore di corsa e non di palleggio, di quantità".