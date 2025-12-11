La Fiorentina chiude il primo tempo sul 1-0 con la Dinamo Kiev: al Franchi la decide Kean

Termina 1-0 in favore della Fiorentina il primo tempo della quinta giornata del girone di Conference League che vede i viola affrontare la Dinamo Kiev. A decidere la prima frazione il ritorno al gol di Kean, che mancava all'appuntamento da Fiorentina-Bologna del 26 ottobre scorso.

La prima occasione della partita arriva al sesto minuto ed è di parte viola: lancio preciso di Nicolussi Caviglia per Dodo sulla destra, il brasiliano con lo stop si libera della marcatura di Dubinchak, crossa nel mezzo e pesca Dzeko, che di testa spedisce la palla di poco alto sopra la traversa. Dieci minuti dopo la Fiorentina ha una doppia occasione clamorosa per passare in vantaggio: sul corner battuto dalla destra da Nicolussi Caviglia Dzeko calcia a botta sicura in porta ma la palla viene respinta di Kean, che a sua volta ci prova da pochi passi trovando la respinta fortuita del portiere Neshcheret.

Il gol è però nell’aria e la Fiorentina si sblocca qualche secondo fa. Dodo raccoglie sulla destra all’altezza della trequarti e lascia partire un traversone teso e preciso che finisce con precisione sulla testa di Moise Kean. Il centravanti classe 2000 incorna con precisione, complice anche una difesa avversaria non particolarmente efferata, e ritorna al gol dopo un mese e mezzo. La Dinamo Kiev si fa vedere - si fa per dire - per la prima volta dalle parti di De Gea intorno alla mezz’ora, con due tentativi di cross neutralizzati dalla difesa gigliata. La Fiorentina prova a raddoppiare al 36’ ancora con Kean, che recupera palla, salta Zakharchenko e lascia partire un destro un po’ debole da dentro l’area di rigore, in posizione defilata, che viene facilmente bloccato dall’estremo difensore avversario. L’ultima azione del primo tempo si ha al 40’ ed è ancora di parte viola: contropiede fatto partire da Dzeko che finisce sui piedi di Richardson. Il marocchino calcia con forza dal limite dell’area prendendosi gli applausi di un Franchi semi deserto nonostante la palla finisca alta.