Vlahovic, oggi i primi controlli, domani esami più approfonditi. Rischia uno stop fino al 2026

Dall’edizione odierna di Tuttosport arriva l'allarme sull’infortunio di Dusan Vlahovic. Nella gara di ieri vinta contro il Cagliari il serbo, dopo l’unico guizzo della sua partita, si è fermato portandosi le mani al volto e pronunciando quel "Mi sono fatto male" che ha gelato staff e compagni. La smorfia di dolore ha subito fatto temere il peggio, e le prime sensazioni parlano di uno stiramento alla gamba sinistra che potrebbe tenerlo fuori fino alla fine del 2025, con dubbi anche sul rientro nel nuovo anno.

Il quotidiano sottolinea come le prossime ore saranno decisive: oggi i primi controlli, domani gli esami più approfonditi. Quel che è certo è che Vlahovic salterà il big match contro il Napoli e molto probabilmente la successiva sfida alla Roma di Gasperini. In casa Juve si prepara così un nuovo scenario offensivo, con spazio per David, Openda e un possibile avanzamento di Yildiz, che Spalletti immagina più vicino alla porta per sfruttarne il tiro.

Per quanto riguarda il resto degli infortunati, Bremer tornerà gradualmente in gruppo la prossima settimana, mentre per Rugani servirà più tempo. Da monitorare anche la situazione di Di Gregorio, ancora alle prese con problemi intestinali.