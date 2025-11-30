Juventus in ansia per Vlahovic: la ricostruzione sul suo infortunio e sui tempi di recupero

Fiato sospeso in casa Juventus per l'infortunio di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha rimediato un infortunio dopo 30 minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Cagliari, che lo ha costretto a lasciare il campo evidentemente turbato e dolorante.

Quasi in lacrime il centravanti, scortato dallo staff medico bianconero, è stato visto rispondere a Spalletti, a favore di telecamere: "Mi sono fatto molto male", alla sua uscita dal campo. Volto coperto dalla maglia: la cosa non sembra di poco conto.

Al termine della gara lo stesso Spalletti ha spiegato a DAZN: "Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l'abbiamo pulito alla prossima in casa. Non l'abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l'impatto giusto e, andando a vuoto, con l'escursione della gamba e la incrocia e sente subito tirare. Se avesse trovato l'impatto cercato, non si sarebbe fatto male".

Ora si aspettano gli esami strumentali, che verranno svolti nella giornata di lunedì. Il timore è che il suo 2026 possa essere finito qui. Che poi non sarebbe nemmeno l'ipotesi più negativa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mette in guardia: in caso di lesioni agli adduttori infatti i tempi di recupero potrebbero essere molto più lunghi, protraendosi fino a 2-3 mesi.