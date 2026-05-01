Serie B, 37ª giornata: i primi possibili verdetti, e non solo per Venezia e Monza. La guida completa
Un venerdì 1° maggio in campo per la Serie B, che vedrà giocarsi la 37ª e penultima giornata della regular season della stagione 2025-2026; i dieci match in programma, così come accadrà per il prossimo turno, si giocheranno tutti al medesimo orario, con la contemporaneità prevista dal regolamento. In campo quindi alle ore 15:00, con questi 90' che si preannunciano scoppiettanti, anche in virtù dei primi verdetti che potrebbero emergere, a soli 90' dall'ultimo confronto.
Da un lato Venezia e Monza potrebbero festeggiare la promozione Serie A, con la griglia playoff che prenderebbe quindi ulteriore definizione, dall'altro sono a rischio squadre come Spezia, Pescara e Bari, che dovranno lottare per evitare la retrocessione in C.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 37ª GIORNATA
Venerdì 1° Maggio 2026
Ore 15.00 - Bari – Virtus Entella
Ore 15.00 - Carrarese - Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Avellino
Ore 15.00 - Juve Stabia - Frosinone
Ore 15.00 - Mantova – Monza
Ore 15.00 - Modena – Reggiana
Ore 15.00 - Padova – Pescara
Ore 15.00 - Palermo - Catanzaro
Ore 15.00 - Sampdoria - Südtirol
Ore 15.00 - Spezia – Venezia
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 78
Monza 75
Frosinone 75
Palermo 69
Catanzaro 59
Modena 52
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 45
Carrarese 43
Mantova 43
Sampdoria 41
Südtirol 40
Padova 40
Virtus Entella 39
Empoli 37
Pescara 34
Bari 34
Reggiana 34
Spezia 33
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