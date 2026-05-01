Napoli, la linea verde parte da due riscatti e un addio. Ma ora la la testa è al Como

Il Napoli costruisce il domani partendo dai suoi giovani, senza però perdere di vista un presente che può valere la Champions. Il progetto di ringiovanimento passa soprattutto da Hojlund e Alisson Santos: insieme fanno 45 anni e rappresentano un investimento complessivo importante, destinato a incidere anche sul contenimento del monte ingaggi.

Diversa, invece, la situazione di Lukaku, sempre più ai margini del piano tecnico. L’attaccante ha affidato ai social il suo stato d’animo: “I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente, semplicemente non ci sto pensando”.

Intanto, l’attenzione è tutta sulla trasferta di Como, decisiva per blindare il secondo posto. Sul campo, Conte pensa alla continuità dopo il 4-0 alla Cremonese, con il possibile inserimento di Beukema in difesa. I numeri premiano le nuove soluzioni offensive: 2.83 gli expected goals nell’ultima gara, tra i dati più alti della stagione.