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Napoli, la linea verde parte da due riscatti e un addio. Ma ora la la testa è al Como

Napoli, la linea verde parte da due riscatti e un addio. Ma ora la la testa è al ComoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
Pierpaolo Matrone

Il Napoli costruisce il domani partendo dai suoi giovani, senza però perdere di vista un presente che può valere la Champions. Il progetto di ringiovanimento passa soprattutto da Hojlund e Alisson Santos: insieme fanno 45 anni e rappresentano un investimento complessivo importante, destinato a incidere anche sul contenimento del monte ingaggi.

Diversa, invece, la situazione di Lukaku, sempre più ai margini del piano tecnico. L’attaccante ha affidato ai social il suo stato d’animo: “I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente, semplicemente non ci sto pensando”.

Intanto, l’attenzione è tutta sulla trasferta di Como, decisiva per blindare il secondo posto. Sul campo, Conte pensa alla continuità dopo il 4-0 alla Cremonese, con il possibile inserimento di Beukema in difesa. I numeri premiano le nuove soluzioni offensive: 2.83 gli expected goals nell’ultima gara, tra i dati più alti della stagione.

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