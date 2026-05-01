Dalla Spagna: Inter su Nico Paz, ma è inutile. Scatterà la recompra del Real, ecco quando

Un nuovo look di recente, con la fascetta dei capelli per non ostruire la vista dal campo e dalla palla, mentre impressiona tutta la Serie A al suo secondo anno al Como con 12 gol e 7 assist, per Nico Paz sarà un'estate bollente. Secondo quanto riferito da AS, uno dei principali quotidiani in Spagna, l'Inter si starebbe proponendo in maniera concreta per portarlo via dalle rive del Lago.

Uno dei giocatori più ambiti del mercato europeo, a soli 21 anni è un punto fermo del Como di Fabregas, in lotta con Juventus e Roma per la qualificazione diretta in Champions League. Tuttavia, il panorama non è molto incoraggiante per il club nerazzurro, stando a quanto riferito: il Real Madrid ha la priorità per tesserarlo (tramite una clausola di recompra inserita al momento della sua cessione) e sarebbe deciso a esercitarla.

Le Merengues hanno tempo fino al 30 maggio per far valere l'opzione di acquisto. La cifra si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro, molto meno rispetto ai 65 milioni a cui il calciatore è valutato su Transfermarkt. Secondo quanto confermato dal quotidiano AS, il club di Florentino Perez ritiene che il futuro di Paz debba essere nel proprio club: per questo motivo, i dirigenti spagnoli stanno avviando le procedure necessarie affinché tutte le parti coinvolte siano informate della decisione. Inter e Como inclusi.