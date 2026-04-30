Bernardo Silva può andare alla Juventus: Spalletti lo ha già contattato. E lui non è indifferente

Bernardo Silva è il principale obiettivo della Juventus per la prossima stagione e, a oggi, è anche probabile che il portoghese approdi a Torino a parametro zero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei fattori che potrebbero spingerlo ad accettare la Vecchia Signora è proprio la corte che gli sta facendo Luciano Spalletti, il quale lo ha già contattato e gli ha già fatto capire di volerlo allenare.

Bernardo Silva è un talento come pochi altri, ha 19 trofei in bacheca e ha una voglia clamorosa di dimostrare di essere grande anche lontano dal Manchester City e da Guardiola. Prima però c'è da conquistare la Champions League per i bianconeri, condizione essenziale per far sì che il 31enne accetti l'offerta. La dirigenza può spingersi massimo fino a 7 milioni di euro annui più bonus, un ingaggio comunque altissimo.

Il classe '94 in stagione ha giocato 33 partite in Premier League, 3 in FA Cup, 3 in EFL Cup e 8 in Champions League, segnando 3 gol in totale. Bernardo Silva in ogni caso ha anche un Mondiale da giocare e che vuole conquistare con il Portogallo: nella sua storia i lusitani non ci sono mai riusciti e tenteranno l'impresa.