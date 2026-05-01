Damiani consiglia il Milan: "Servono un paio di giocatori di personalità. Io prenderei Lewa"

Con il ritorno in Champions che sembra molto vicino, il Milan deve pensare al futuro. E proprio sulla squadra rossonera, e su quale mercato debbano fare in via Aldo Rossi, si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport Oscar Damiani: "Servono almeno un paio di giocatori di grande personalità e carisma per trascinare i compagni, alzando il livello complessivo della squadra, che sembra perdersi sempre sul più bello. In alcune gare in cui il Milan poteva e doveva fare il salto di qualità ha steccato e si è avvertita la mancanza di un paio di big".

Analizzando la rosa a disposizione, il reparto su cui la società rossonera dovrebbe intervenire è sempre uno: "Davanti soprattutto: nel reparto offensivo bisogna aggiungere un grande bomber - sottolinea - uno da una ventina di gol a stagione".

E su quale giocatore, Damiani non ha dubbi: "Un altro Ibrahimovic sarebbe perfetto. Prenderei Robert Lewandowski, anche se ha una certa età. Il polacco può essere la soluzione migliore, seppur momentanea per sistemare l’attacco. Non rappresenterebbe un investimento per il futuro e tantomeno l’elemento su cui fondare il Milan che verrà, ma Lewa per dodici mesi farebbe ancora la differenza. Sarebbe un bel colpo come lo è stato Modric".