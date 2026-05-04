L'Inter ha vinto lo scudetto perdendo entrambi i derby: nessuna milanese c'era riuscita prima

L'Inter ha vinto ieri sera il suo 21° scudetto e ha festeggiato a San Siro battendo 2-0 il Parma. Una gioia che non si è fermata lì e che è proseguita in Piazza Duomo, con i tifosi che si sono riversati in massa insieme a Dimarco, Thuram, Esposito e Lautaro Martinez, che da una delle terrazze presenti hanno lanciato i cori e saltato insieme a tutti i sostenitori nerazzurri.

Il titolo conquistato dall'Inter ha un valore ancora più importante perché per la prima volta una squadra milanese è riuscita a conquistare lo scudetto perdendo entrambi i derby. Il Milan di Allegri infatti si è imposto 1-0 all'andata e 1-0 al ritorno, totalizzando 6 punti contro la capolista: una magra consolazione però perché il Diavolo è terzo a -15 in un campionato nel quale ha a lungo cullato il sogno di potersi affermare.

A fare la differenza non sono stati i gol presi, perché l'Inter è in questo momento la quinta miglior difesa della Serie A, ma i gol fatti, visto che gli uomini di Chivu hanno segnato 82 reti contro le 59 del Como, attualmente il secondo miglior attacco. Un dominio che poche volte, almeno sotto questo aspetto, si è visto in Italia.