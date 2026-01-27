Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter ora sa anche rimontare: prima del Pisa aveva sempre perso quando era andata sotto

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:59Serie A
Alessio Del Lungo

Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, i tifosi dell'Inter hanno ancora negli occhi la vittoria contro il Pisa per 6-2. La squadra di Chivu è andata sotto 0-2 e poi ha rimontato i toscani, ottenendo 3 punti fondamentali nella corsa Scudetto. Quella di domani sarà una sfida più complicata e relativa a un'altra competizione, ma è bene sottolineare come per i nerazzurri quella di venerdì sia stata la prima rimonta in stagione.

I dati raccontano come i nerazzurri siano sempre usciti sconfitti dalle gare in cui erano andati sotto, pur trovando il pareggio in alcune occasioni. È successo con l'Udinese a San Siro, con la Juventus all'Allianz Stadium, con il Napoli al Maradona, con il Milan nel derby, con l'Atletico a Madrid, con il Liverpool in Champions e contro l'Arsenal martedì scorso. Sembrava fosse quasi una maledizione.

Invece l'Inter ha lavorato anche su questo, sull'atteggiamento da mettere in campo, sulla mentalità, sulla cattiveria e sull'autostima. Già, perché troppo spesso i vicecampioni d'Italia e d'Europa si sentivano troppo bravi oppure si smarrivano, perdendo certezze. In fondo, come ripete sempre Chivu, l'importante è saper leggere i momenti della partita, soffrendo quando c'è da soffrire e imporre il proprio gioco quando i rivali lo consentono.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?