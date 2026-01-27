L'Inter ora sa anche rimontare: prima del Pisa aveva sempre perso quando era andata sotto

Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, i tifosi dell'Inter hanno ancora negli occhi la vittoria contro il Pisa per 6-2. La squadra di Chivu è andata sotto 0-2 e poi ha rimontato i toscani, ottenendo 3 punti fondamentali nella corsa Scudetto. Quella di domani sarà una sfida più complicata e relativa a un'altra competizione, ma è bene sottolineare come per i nerazzurri quella di venerdì sia stata la prima rimonta in stagione.

I dati raccontano come i nerazzurri siano sempre usciti sconfitti dalle gare in cui erano andati sotto, pur trovando il pareggio in alcune occasioni. È successo con l'Udinese a San Siro, con la Juventus all'Allianz Stadium, con il Napoli al Maradona, con il Milan nel derby, con l'Atletico a Madrid, con il Liverpool in Champions e contro l'Arsenal martedì scorso. Sembrava fosse quasi una maledizione.

Invece l'Inter ha lavorato anche su questo, sull'atteggiamento da mettere in campo, sulla mentalità, sulla cattiveria e sull'autostima. Già, perché troppo spesso i vicecampioni d'Italia e d'Europa si sentivano troppo bravi oppure si smarrivano, perdendo certezze. In fondo, come ripete sempre Chivu, l'importante è saper leggere i momenti della partita, soffrendo quando c'è da soffrire e imporre il proprio gioco quando i rivali lo consentono.