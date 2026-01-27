La Fiorentina vuole due giocatori del West Ham: colloqui per Walker-Peters e Magassa

Non è ancora finito il mercato della Fiorentina. La società vuole regalare due rinforzi a Paolo Vanoli e, come riportato da Matteo Moretto, è in contatto con il West Ham per provare a portare a termine due operazioni. La prima riguarda Kyle Walker-Peters, terzino destro che tanto piace a Fabio Paratici, che ha tentato di convincerlo nel recente passato ad accettare il Tottenham, senza successo.

L'altro profilo monitorato è invece quello di Soungoutou Magassa, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli, ma soprattutto quello di mediano o incontrista. Caratteristiche che i viola stanno cercando da tempo. L'obiettivo è quello di uscire quanto prima dalla zona retrocessione per provare a salvarsi in maniera tranquilla e riprogrammare poi la prossima stagione con più tranquillità.

L'accordo di Walker-Peters termina nel giugno del 2028, con il 28enne che ha vestito le maglie di Southampton, Tottenham e West Ham, oltre a quella dell'Inghilterra. Magassa ha il contratto in scadenza nel 2031 e in carriera vanta 57 presenze e un gol con il Monaco, 21 gettoni e una rete con l'Under 21 del club del Principato e 15 apparizioni e un centro con il West Ham. Inoltre è sceso in campo 5 volte con la Francia.