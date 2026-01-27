Dortmund, Kovac sfida l'Inter: "Abbiamo assenze, ma col nostro stadio dietro possiamo vincere"

Il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro l'Inter, ultima gara della LEague Phase di Champions League. Queste le sue parole: "I tifosi avranno una grandissima influenza, senti sempre che sono dietro di te a spingerti e questo influisce. Giocare in casa è sempre fantastico, per noi è un supporto importante".

Che gara si aspetta?

"E' importante restare stabili, giocare bene e usare bene i calciatori che abbiamo. Abbiamo visto che le statistiche sono buone contro i club europei, in Champions la qualità è estremamente alta… Domani giocheremo con una squadra fortissima che è arrivata 2 volte in finale negli ultimi 3 anni, dovremo difendere bene e sfruttare le occasioni che avremo davanti. Saremo favoriti dal giocare in casa, il nostro stadio ha sempre grande energia e noi domani vogliamo sfruttarla".

Il giovane Filippo Mané si sta ritagliando spazio...

"E' cresciuto tantissimo, è la dimostrazione che i giovani possono fare un grande salto in avanti nel giro di 6 mesi. L'ultima partita è entrato in campo, a dimostrazione di quanto sia importante. Ha tutte le qualità per essere nella nostra squadra".

Come vede la classifica?

"Vogliamo vincere ovviamente, con l'idea di crearci una buona posizione di classifica per affrontare nelle migliori condizioni il playoff".

Come vi organizzerete in difesa visto l'addio di Anselmino, la squalifica di Svensson e l'assenza di Sule?

"Intanto mi dispiace che Anselmino sia andato via. Ho a disposizione 5 difensori e basteranno anche per compensare le assenze".

Che piano partita ha in mente?

"A livello internazionale soprattutto, è fondamentale la compattezza della squadra. Vogliamo giocare in avanti e lo faremo anche sfruttando il nostro pubblico. Con loro alle spalle possiamo fare bene contro un ottimo avversario come l'Inter. In generale comunque sarà importante avere equilibrio".

Come vede il momento di forma di Sommer, reduce da alcuni errori?

"Gli errori capitano a tutti, specialmente ai portieri. Sommer però ha abbastanza esperienza per gestire questa situazione".

Zielinski è fra i più in forma…

"E' un ottimo calciatore. Ha avuto qualche problema iniziare ma ora è un elemento importante del centrocampo dell'Inter".

La situazione legata agli infortuni?

"Siamo a corto di giocatori, ma abbiamo comunque una buona rosa a disposizione. Sabitzer e Sule domani non ci saranno".