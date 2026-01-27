US Gilloise-Atalanta, i convocati di Palladino: ancora out Bellanova, tornerà con il Como
Alla vigilia della sfida contro l'Union Saint Gilloise, il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei convocati. Ancora assente Raoul Bellanova, nonostante sia rientrato in gruppo nella giornata di oggi. L'esterno verrà preservato in vista della gara contro il Como del prossimo fine settimana.
L'elenco completo.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini. Ahanor.
Centrocampisti: de Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Scamacca.
