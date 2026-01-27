Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 22 giornate: Fabregas supera Chivu
Cambio al comando della classifica degli allenatori dopo 22 giornate. Il 6-0 con cui il Como ha travolto il Torino ha permesso a Cesc Fabregas di scavalcare Christian Chivu. Cambia anche il terzo gradino del podio con Spalletti che supera Allegri. In coda Vanoli non è più ultimo, ma più che per meriti suoi per demeriti di Marco Baroni che col 3 in pagella rimediato nell'ultima partita finisce in fondo alla graduatoria.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.68 (22)
2. Christian Chivu (Inter) 6.61 (22)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.42 (13)
4. Massimiliano Allegri (Milan) 6.41 (22)
5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.36 (22)
6. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.36 (11)
7. Antonoi Conte (Napoli) 6.30 (22)
8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.21 (12)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.18 (22)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.16 (22)
11. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.05 (22)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.05 (22)
13. Davide Nicola (Cremonese) 6.02 (22)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.02 (22)
15. Alberto Gilardino (Pisa) 6.00 (22)
16. Maurizio Sarri (Lazio) 5.95 (22)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (22)
18. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.89 (22)
19. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.79 (12)
20. Marco Baroni (Torino) 5.74 (21)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
- - -
SERIE A - 22ª GIORNATA
Inter - Pisa 6-2
11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)
Como - Torino 6-0
8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret
Fiorentina - Cagliari 1-2
31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)
Lecce - Lazio 0-0
Sassuolo - Cremonese 1-0
3' Fadera
Genoa - Bologna 3-2
35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)
Atalanta - Parma 4-0
15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic
Juventus - Napoli 3-0
22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic
Roma - Milan 1-1
62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)
Hellas Verona - Udinese 1-3
23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Bologna 30
9. Lazio 29
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Genoa 23
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Torino 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
12 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)
SERIE A - 23ª GIORNATA
Lazio - Genoa (30 gennaio, ore 20.45)
Pisa - Sassuolo (31 gennaio, ore 15)
Napoli - Fiorentina (31 gennaio, ore 18)
Cagliari - Hellas Verona (31 gennaio, ore 20.45)
Torino - Lecce (1° febbraio, ore 12.30)
Como - Atalanta (1° febbraio, ore 15)
Cremonese - Inter (1° febbraio, ore 20.45)
Parma - Juventus (1° febbraio, ore 20.45)
Udinese - Roma (2 febbraio, ore 20.45)
Bologna - Milan (2 febbraio, ore 20.45)
