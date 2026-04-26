Juventus, Vlahovic si "sostituisce" a Spalletti e invita i compagni a servire di più Conceição

Ha un allenatore in più la Juventus nel corso della partita con il Milan. Tommaso Turco, giornalista di Dazn presente nel bordo campo di San Siro per il match tra la compagine rossonera e quella bianconera, ha rivelato un curioso siparietto che ha come protagonista il centravanti della Vecchia Signora Dusan Vlahovic, tornato a disposizione dopo un infortunio muscolare proprio per questa trasferta.

Il serbo, infatti, si è “sostituito” a Luciano Spalletti provando a dare istruzioni ai compagni di squadra, sollecitandoli in particolare nel cercare di più Francisco Conceicao, particolarmente in palla in questo primo tempo andato in scena al Meazza e rendendosi protagonista anche di un assist per il compagno di squadra Thuram, che nell’occasione era però in fuorigioco.

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