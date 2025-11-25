L'Inter pensa al dopo Sommer, Spalletti rilancia Openda dal 1': le top news delle 13

Ultime sul rinnovo di Dodò: il procuratore è arrivato in Italia e in seguito ad un confronto con il suo assistito ha incontrato il neo ds Goretti domenica pomeriggio. La volontà, si apprende, è di allungare l'accordo di altri due anni con la Fiorentina, con l'aggiunta di un'opzione di estensione fino al 2030. Lato club gigliato è arrivata un'apertura a riguardo, ma la trattativa è aperta e il disgelo è diventato realtà.

In casa Inter vanno avanti le valutazioni e soprattutto le riflessioni su Yann Sommer, portiere finito al centro delle critiche dopo l'intervento contro il Milan sul tiro di Saelemaekers respinto sui piedi di Pulisic, poi autore del gol del definitivo 1-0 rossonero. Tanti i nomi emersi nelle ultime settimane, da Caprile del Cagliari a Suzuki del Parma, fino a Atubolu del Friburgo. Tutti portieri giovani e di prospettiva ma con un presente già al centro della scena, con la società nerazzurra che però dovrà fare valutazioni anche sulla pesantezza della maglia lasciata in eredità da Sommer e sulla personalità che il nuovo titolare dovrà avere.

Ultime sulla formazione della Juventus. Luciano Spalletti, a poche ore dalla difficile, soprattutto dal punto di vista climatico, sfida contro il Bodo/Glimt in Champions League, mischia le carte e in Norvegia ci saranno alcuni giocatori che avranno molto probabilmente una chance importante, a cominciare da Mattia Perin che potrebbe prendere il posto di Michele Di Gregorio tra i pali. In difesa conferma invece della linea formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners, in attesa del rientro di Bremer che sta completando il suo recupero. A centrocampo si potrebbe invece rivedere Adzic, che sta scalando posizioni per essere il compagno di reparto del capitano Manuel Locatelli, con Cambiaso e Kostic, confermato dopo il gol segnato a Firenze, sulle corsie laterali. In attacco fuori Dusan Vlahovic e dentro Lois Openda, con Francisco Conceicao che dopo la panchina contro la Fiorentina potrebbe invece partire dal primo minuto in Champions League. Insieme a lui, sulla trequarti, pronto Weston McKennie.