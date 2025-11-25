Serie A, la Top 20 dopo 12 giornate: cambia il padrone e il Milan si prende 2/3 del podio

Cambia la Top 20 di Serie A dopo 12 giornate, con un nuovo padrone: il 7.5 di Christian Pulisic nel derby vale il balzo di Capitan America dal sesto al primo posto in classifica. Guadagna una posizione Nico Paz che si prende la piazza d'onore e podio completato da Maignan che guadagna addirittura 11 posizioni. L'Inter resta la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguita dal Milan a 3. Solo 2 giocatori della Roma capolista, ossia Pellegrini e Soulé. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore.

1. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (8)

2. Nico Paz (Como) 6.67 (12)

3. Mike Maignan (Milan) 6.64 (11)

4. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)

5. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (12)

6. Luka Modric (Milan) 6.54 (12)

7. Elia Caprile (Cagliari) 6.50 (12)

8. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)

9. Nicolas Soulé (Roma) 6.46 (12)

10. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)

11. Lorenzo Pellegrini (Roma) 6.44 (8)

12. Marcus Thuram (Inter) 6.43 (7)

13. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (12)

14. Alessandro Bastoni (Inter) 6.41 (11)

15. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.40 (10)

16. Nicolò Barella (Inter) 6.38 (12)

17. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (8)

18. Tiago Gabriel (Lecce) 6.36 (11)

19. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (7)

20. Lucas Castro (Bologna) 6.35 (10)

- - -

SERIE A - 12ª GIORNATA

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)

Lazio - Lecce 2-0

29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin

Inter - Milan 0-1

54' Pulisic

Torino - Como 1-5

36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)

Sassuolo - Pisa 2-2

4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)

CLASSIFICA

1. Roma 27

2. Milan 25

3. Napoli 25

4. Inter 24

5. Bologna 24

6. Como 21

7. Juventus 20

8. Lazio 18

9. Sassuolo 17

10. Udinese 15

11. Cremonese 14

12. Torino 14

13. Atalanta 13

14. Cagliari 11

15. Parma 11

16. Pisa 10

17. Lecce 10

18. Genoa 8

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)