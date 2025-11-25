Serie C, gli arbitri della 16ª giornata: Benevento-Salernitana a Madonia di Palermo
Attraverso i canli ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 16ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per gironi:
GIRONE A
Alcione Milano-Trento: Aloise di Voghera
Cittadella-Union Brescia: D'Eusanio di Faenza
Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio: Esposito di Napoli
Inter U23-Pro Vercelli: Manzo di Torre Annunziata
Vicenza-Lecco: Restaldo di Ivrea
Lumezzane-Novara: Renzi di Pesaro
Ospitaletto-Virtus Verona: Dorillo di Torino
Pergolettese-AlbinoLeffe: Galiffi di Alghero
Renate-Arzignano Valchiampo: Eremitaggio di Ancona
Triestina-Pro Patria: Dini di Città di Castello
GIRONE B
Arezzo-Sambenedettese: Rispoli di Locri
Campobasso-Pianese: Palmieri di Brindisi
Forlì-Bra: Totaro di Lecce
Gubbio-Livorno: Gauzolino di Torino
Juventus Next Gen-Perugia: Sacchi di Macerata
Pineto-Ravenna: Maccorin di Pordenone
Pontedera-Carpi: Cerea di Bergamo
Rimini-Torres: Vailati di Crema
Ternana-Guidonia Montecelio: Pasculli di Como
Vis Pesaro-Ascoli: Liotta di Castellammare di Stabia
GIRONE B
Atalanta U23-Siracusa: Vingo di Pisa
Picerno-Catania: Pezzopane de L'Aquila
Benevento-Salernitana: Madonia di Palermo
Casertana-Cavese: Diop di Treviglio
Crotone-Giugliano: Di Cicco di Lanciano
Foggia-Cosenza: Maresca di Napoli
Latina-Audace Cerignola: Ursini di Pescara
Potenza-Casarano: Leorsini di Terni
Team Altamura-Sorrento: Silvestri di Roma 1
Trapani-Monopoli: Bozzetto di Bergamo
