Stadio del Bodo/Glimt indigesto per le italiane: l'ultimo successo è stato dell'Inter. Quasi 50 anni fa

Quella di questa sera sarà una prima assoluta per la Juventus contro il Bodo/Glimt, squadra norvegese che però nel recente passato ha spesso incrociato il proprio destino europeo con quello delle varie società italiane. In totale sono 13 le sfide giocate contro società di Serie A, in attesa di quella di questa sera.

Il primo confronto risale al '76-'77, col doppio scontro col Napoli in Coppa delle Coppe con doppia vittoria azzurra (1-0 e 0-2). Nel '78-'79 la stessa competizione portò l'Inter a sfidare i norvegesi: successo nerazzurro per 2-1 in Norvegia, goleada (5-0) a San Siro. Di Coppa delle Coppe fu anche la doppia sfida che giocò la Sampdoria nel '94-'95: vittoria a Marassi per 2-0, mentre in Norvegia vinsero 3-2 i padroni di casa.

E arriviano ai tempi più recenti: nel 2020/2021 il Milan perse 3-2 in casa a San Siro nelle qualificazioni all'Europa League. Quindi la Roma, con le 4 sfide di Conference League del 2021/2021: ai gironi arrivò il clamoroso 6-1 per il Bodo/Glimt in Norvegia, quindi il 2-2 dell'Olimpico prima della nuova sfida ai quarti: ancora una vittoria per 2-1 del Bodo/Glimt in casa, prima del successo per 4-0 all'Olimpico degli uomini di Mourinho. Lo scorso anno la Lazio perse 2-0 in Norvegia, prima di ribaltare le cose in casa all'Olimpico vincendo ai rigori.

La terra norvegese e l'Aspmyra Stadion non hanno portato particolarmente fortuna alle italiane negli ultimi anni insomma, con l'ultimo successo che resta quello dell'Inter del 25 ottobre del 1978.