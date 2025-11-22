L'Inter ricorda Ornella Vanoni citando 'L'appuntamento'. La sua canzone preferita da Bonny

Nelle scorse ore si è spenta la cantante italiana Ornella Vanoni, notoriamente tifosa del Milan ma negli ultimi tempi legatasi anche all'Inter per via dell'apprezzamento nei suoi confronti espresso dal giovane attaccante francese Ange Yoan Bonny, che aveva dichiarato di essersi innamorato della canzone 'L'appuntamento' al primo ascolto, in quanto ricordava lui le migliori interpreti francesi.

L'Inter non ha mancato di omaggiare Ornella Vanoni in queste ore di lutto, scrivendo sui suoi profili social un pensiero che parte proprio da una strofa de 'L'appuntamento': "Amore, fai presto, io non resisto, Se tu non arrivi, non esisto". Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari", si legge sugli account dell'Inter.

Cosa aveva detto Bonny della Vanoni: "Ornella è la mia preferita. La prima volta l’ho ascoltata a casa del mio procuratore: quella voce mi ha colpito, era così francese… Quando ascolto L’appuntamento sento qualcosa di magico. È come segnare un gol", le parole del centravanti francese. Alle quali aveva risposto la cantante: "Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto... Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare…".