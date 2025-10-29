L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu

Torna a vincere in Serie A l'Inter, che batte con un rotondo 3-0 la Fiorentina. Il racconto del match.

L'Inter preme, De Gea blinda lo 0-0 -All'appuntamento con la Fiorentina si presenta un'Inter che ha tutta l'aria di voler sistemare i conti rimasti sospesi dopo la sconfitta di sabato a Napoli, con strascichi annessi. I nerazzurri premono sin dalla partenza, con i toscani che invece si presentano ben coperti e rannicchiati in diverse fasi a quasi esclusiva protezione della propria area di rigore. Per tutta la fase iniziale di primo tempo la palla è a disposizione dell'Inter, che però fatica a calciare con precisione. Appena prima della mezz'ora Bastoni prova a sfruttare un errore di Comuzzo in uscita, ma il suo slalom solitario si infrange su De Gea. È ancora il braccetto di sinistra il più intraprendente, tanto da creare l'occasione più pericolosa per i suoi da lì all'intervallo, con De Gea che però ferma Dimarco. L'ultimo tiro del primo tempo è invece della Fiorentina, ma Kean tira centrale. E al duplice fischio squadre negli spogliatoi sullo 0-0. La notizia più rilevante diventa il ritorno al tifo della Nord.

Show nerazzurro nei 45' finali - All'intervallo non cambiano i ventidue protagonisti della contesa in campo e neppure lo spartito del match, che vede una continua pressione offensiva dei padroni di casa. E serve di nuovo un De Gea in grande serata per evitare il peggio: prima sul tentativo ravvicinato di Dumfries, poi in volo su Bisseck da fuori area. Serve un episodio, la giocata di un singolo per sfondare la muraglia difensiva viola e questa arriva grazie a Calhanoglu: il turco riceve da fuori area e imbuca all'angolo con un tiro rasoterra potente che vale l'1-0 a metà secondo tempo. Subito dopo arriva un altro colpo da solista da parte di un centrocampista, Sucic si disimpegna nel tocco di suola in area e, saltati un paio di avversari, deposita in rete il 2-0. La Fiorentina crolla e si apre di fronte alle discese avversarie, qualche minuto prima del recupero ecco il colpo del definitivo ko: Bonny se ne va in ripartenza, Viti lo stende in area e si prende la seconda ammonizione con rosso allegato. Dal dischetto si presenta Calhanoglu, che non sbaglia e fa 3-0. Subito dopo parte il coro di scherno del Meazza: "Pioli is on fire", come ideale beffa finale per una Fiorentina in crisi nera. L'Inter invece dal canto suo festeggia, la corsa è ripartita.